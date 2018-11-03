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شرم الشيخ تتحول لمتحف من الورود والزهور استعدادا لمنتدى شباب العالم .. والمشاركون من الأوروبيين والعرب والمصريين يزينون التماثيل والمطار وقاعة المؤتمرات الكبرى

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
شرم الشيخ تتحول
شرم الشيخ تتحول لمتحف من الورود والزهور
أيمن محمد
  • الورود والزهور فى كل الشوارع وخاصة شارع السلام استعدادا لمنتدى الشباب 
  • اعداد مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات الذى يتسع لأكثر من 7 آلاف شخص
  • تجهيز مركز صحفي عالمي يستوعب مئات الإعلاميين ويضم مركز ضخم للترجمة

تحولت مدينة شرم الشيخ لمتحف كبير فى الميادين تزينها الورود والزهور فى كل الشوارع وخاصة شارع السلام استعدادا لمنتدى الشباب الدولى الذى يعقد فى الفترة من اليوم 3 نوفمبر إلى 3 نوفمبر برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار إلى توقع حدوث أمطار خفيفة على سواحل البحر الاحمر قد تصل لجنوب سيناء بينما شهدت جنوب سيناء اليوم طقس معتدل وشمس مشرقة.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة زراعة الزهور والورود فى مداخل وشوارع وميادين مدينة شرم الشيخ وحديقة الصداقة الدولية التي تقع بجوار ايقونة السلام والتي أصبحت مليئة بالورود والزهور.

وتم الانتهاء اعداد وتجهيز مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات الذى يتسع لأكثر من 7 آلاف شخص إضافة إلى 10 قاعات فرعية ومطعم يتسع لـ1500 شخص وكذلك تجهيز قاعة المؤتمرات الدولية إضافة لتجهيز مركز صحفي عالمي يستوعب مئات الإعلاميين والصحفيين ويضم مركز ضخم للترجمة يقوم بالترجمة الفورية بـ6 لغات.

وقد زينت المتاحف والتماثيل الميادين ومطار شرم الشيخ الدولي وقاعة المؤتمرات الكبرى والتى نفذها مجموعة من الاوربيين والعرب والمصريين المشاركون في منتدى فنون شباب العالم الذى سبق عقده منتدى شباب العالم بأيام .

وقال الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم منتدى فنون شباب العالم ان مدينة السلام استضافت ثلاثة فعاليات وهى الفن التشكيلي للرسم على القوارب والمراكب ورسم اللوحات التشكيلية ونحت التماثيل والمجسمات.
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