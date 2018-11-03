الأزهر يكشف عن عمل أوصى رسول الله بالإكثار منه لضمان دخول الجنة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، أنه أرشدنا إلى عمل يكون سببًا لدخول الجنة.



وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أوصى بكثرة السجود لله عز وجل، مشيرًا إلى أن السجود يرفع درجة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، كما يزيل عنه ذنب أو معصية، فضلًا عن أن السجود يعد من أسباب دخول العبد الجنة.



واستشهد بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدِنا ثوبانَ رضي الله عنه حينما سأله عن عملٍ يكون سببًا في دخوله الجنة: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِله؛ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِله سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً» أخرجه مسلم.

