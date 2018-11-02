فى عيد ميلاده الـ 81.. معلومات لا تعرفها عن حسن كامي

يحتفل اليوم الفنان حسن كامى بعيد ميلاده الـ" 81 "، إذ أثرى السينما والدراما المصرية بعدد من الأعمال الهامة خلال مشواره الفني وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:



1- اسمه بالكامل حسن كامى محمد علي من مواليد 2 نوفمبر 1936 .



2-حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، كما قام بعمل دراسات أوبرا وموسيقى عالية بمعهد الكونسرفتوار في مصر وإيطاليا.



3- قام بدور البطولة في أوبرا عايدة على مسارح الأوبرا في الاتحاد السوفيتي 1974.



4- يمتلك ويدير مكتبة تبيع الكتب القديمة في وسط البلد في القاهرة.



5- أكد انه يعيش حالة صدمة بعد وفاة زوجته ، ويقوم بكتابة خطاب لها كل يوم .



6- من إبرز أعماله دلع الهوانم، ولا مؤاخذة يا منعم, انا وانت وبابا في المشمش, البنات، صاحب الحب، قشتمر، قدرات غير عادية ، أدهم وزينات وال 3 بنات ، كشف المستور .