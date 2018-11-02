انطلاق فيلم يوم الدين بدور العرض الفرنسية.. 21 نوفمبر

ينطلق فيلم يوم الدين أحد أهم الأفلام المصرية لهذا العام في صالات السينما في فرنسا يوم ٢١ من شهر نوفمبر الجاري.



ويأتي عرض "يوم الدين" من توزيع شركة لوباكت، وهو مرشح مصر لأفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الأوسكار والتي تقام مطلع العام المقبل.



الفيلم الذي يستعد للمشاركة بأيام قرطاج السينمائية تخطى المليون جنيه إيرادات فى شباك التذاكر المصري بعد شهر من طرحه بدور العرض، حيث انطلق الفيلم فى السينمات يوم 24 من شهر سبتمبر الماضي.



تدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، وهو رجل شُفي من مرض الجذام ولكنه ما زال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش فى مستعمرة لم يغادرها يومًا وبعد وفاة زوجته.



ويقرر بشاي أن ينطلق فى رحلة بقلب مصر بحثًا عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبى النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب، وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء.