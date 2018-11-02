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رياضة

الأهلي يستضيف بطولة النخبة لكرة اليد مواليد 2007

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:47 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
استضاف النادي الأهلي بفرع مدينة نصر بطولة النخبة لكرة اليد – مواليد ٢٠٠٧، تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة اليد.

أقيمت البطولة بمشاركة ٤ فرق للأولاد، هم: الأهلي، والشمس، وسموحة، وسبورتينج. و٤ فرق للبنات هم: الأهلي، والزمالك، وسبورتنج، والشمس، بحضور عدد كبير من ذويهم وأقاربهم، الذين أشعلوا الأجواء بتشجيع حماسي.

وتقام بطولة النخبة بعد نهاية كل مرحلة صيفية أو شتوية، حيث تقام اليوم بعد نهاية البطولة الصيفية التي أقيمت في الإسكندرية، وتتجمع الفرق الأربع الأولى في منافسات الأولاد والبنات.

وقال تامر فكري، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، لكرة اليد إن البطولة تقام بنظام دوري من دور واحد بين الفرق الأربع، ويتم توزيع الجوائز على الجميع في نهاية اليوم.
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