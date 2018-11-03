القاهرة تحارب بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية.. حملات مستمرة بالتعاون مع مديرية الأمن وشرطة المرافق.. والمحافظ: لا مكان للمقصرين داخل منظومة العمل.. وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين

اللواء خالد عبد العال:

عدم السماح قطعيا لوجود مخالفات في جميع أحياء القاهرة

حملات مفاجئة على جميع الأحياء وفحص تراخيص المحلات

إعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين

لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها





تواصل أحياء القاهرة تنفيذ التعليمات الصارمة من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بعدم السماح قطعيا لوجود مخالفات في جميع أحياء القاهرة، والقيام بشن حملات مفاجئة على جميع أحياء الشارع القاهري ورصد المخالفات وتقديم تقرير فوري بشأن القضاء على هذه المخالفات والإشغالات.





وأكد المحافظ أنه لا مكان للمقصرين داخل منظومة العمل بمحافظة القاهرة والأحياء والأجهزة التنفيذية التابعة لها، ومن هذا المنطلق قامت الأحياء بشن حملاتها اليومية المكبرة بجميع شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين.





واستهدفت الحملات القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بجميع الأحياء، ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، وكذلك مراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها.





وعلى الفور بدأت الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق في شن عدة حملات متتالية على مدار 24 ساعة.





وأكد المهندس مصطفى عبد العزيز، رئيس حى شرق مدينة نصر، أنه تم تشكيل الحملة صباح أمس بالتنسيق بين إدارات الحى المعنية وشرطة المرافق وقسم الشرطة التابع وشملت منطقة موقف الحي العاشر ومنطقة التبة وشارع ذاكر حسين والمناطق المحيطة بدور العبادة والمنشآت العامة الحيوية والمدارس، وأسفرت عن غلق فورى لتسعة محالات مخالفة بالتعدى على الأرصفة وقطع المرافق عنها، في نطاق الحي، وغلقها وقطع المرافق عنها لعدم وجود ترخيص، لعدم التزامها باشتراطات الترخيص وتم رفع جميع تعدياتهم وإخلاء الأرصفة، وتمت مصادرة البضاعة وعدد من الاستندات والمعروضات بنهر الطريق ونقلها لمخازن الحى، كما تم تنفيذ 67 إزالة إدارية وتمت إحالتها للنيابة المختصة.





وشنت الأجهزة التنفيذية بحي المرج برئاسة اللواء مهندس علي عبد الله، رئيس الحي المرج، عدة حملات متتابعة لمواجهة مخالفات المباني وإزالة العقارات المخالفة بنطاق الحي، كما تضمنت الحملة 37 حالة إزالة إدارية و18 محضر إشغال طريق وإدارة بدون ترخيص.





وأكد اللواء مهندس علي عبد الله عازم، مواصلة التصدي بكل حسم للتعديات والمخالفات البنائية، وسرعة إزالتها في المهد من خلال المتابعة المستمرة والمرور الدوري، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة الفورية تجاه تلك المخالفات ضد المخالفين بقطع المرافق عنها وتحرير محاضر وإحالتهم الى النيابة العامة منعا لعودتها مرة أخرى حفاظا على أرواح المواطنين وأموالهم.





كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس بالقاهرة، بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدة شوارع بنطاق الحى، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث تم رفع الإشغالات والمخالفات الموجودة بشارع جسر السويس وشارع جوال جمال وشارع عمر بن الخطاب وشارع الحرية وميدان الألف مسكن ومنطقة الجراج.





وقال المهندس ألبير ألفونس، رئيس حى عين شمس، إنه تم تنظيم حملة أخرى لرفع جميع الباعة الجائلين من شارع عين، كما قامت إدارة الإشغالات بعمل حملة لرفع جميع إشغالات المقاهى، وأسفرت الحملة عن غلق وعمل محاضر لـ30 محلا تجاريا وكافيهات 65 حالة إزالة إدارية و2 كشك و2 محضر إشغال طريق.





كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي شبرا بغلق وتحرير محضر لمقهى بشارع باشارع الترعة البولاقية، وغلق وتحرير محضر لمحل بيع خضراوات بشارع الترعة البولاقية، وغلق "كوفي شوب" بشارع الشهيد محمود سامي، كما قامت الأجهزة التفيذية بحي دار السلام بغلق وتحرير محاضر لـ5 محلات وعمل 45 حالة إزالة إدارية و6 محاضر إشغال.





وأكد اللواء هشام أبو النصر، مدير إدارة شرطة المرافق، أنه تم تكليف جميع الضباط رؤساء المكاتب الفرعية التابعة للإدارة بالمرور على جميع المنشآت الهامة والحيوية والكنائس ومكاتب البريد ومحطات مترو الأنفاق ورفع جميع الإشغالات بمحيطها، وأنه جار المرور بصفة يومية.



