ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أحمد الشامي يكشف تفاصيل ألبوم واما الجديد.. الليلة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:55 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يواصل برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد، على فضائية "MBC مصر"، مُتابعته للشأن المصري، حيث يفتح "الليلة"، باب النقاش حول مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية.

وفي الفقرة الثانية، يستضيف البرنامج، الفنان أحمد الشامي، حيث يكشف تفاصيل ألبوم عودة فريق "واما"، وآخر أعماله الفنية.

كما يتحدث الشامى عن موعد طرح الألبوم الجديد، وتعاون "واما" مع العديد من الشعراء، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، تامر حسين"، والألحان رامي جمال، خالد عز، عمرو مصطفى.
loading...

ترشيحاتنا

الطفلة سارة السورية تشعل الغضب ضد أردوغان وجنوده .. صور

نجم فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي يساند الأهلي أمام الترجي

مقتل الأب الروحي لحركة طالبان على يد مسلحين في باكستان

البحرين تعلن عن تضامنها مع مصر بعد اعتداء المنيا الإرهابي

عدسة صدى البلد مع جماهير الأهلي في القطار قبل لقاء الترجي

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف مخاطر محتملة على صحة كيم جونج أون

تعرف على السيرة الذاتية لحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

عمرو يوسف وكندة علوش يستقبلان مولودتهما الأولى

العثور على جثة مدرسة مطعونة بالرأس داخل شقتها بقنا

كاميرا المراقبة توثق سببا غريبا لسقوط حافلة في نهر بالصين.. فيديو

مجلس الأهلي بالكامل في برج العرب لمؤازرة الفريق أمام الترجي

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي ابطال افريقيا ..بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

شاهد .. استمرار توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018

فيديو

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي ابطال افريقيا ..بث مباشر
بيراميدز يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول .. فيديو
الصحة ترد على خضوع وفود منتدى شباب العالم لفحص فيروس سي..فيديو
هالة زايد تكشف آخر استعدادات الصحة لاستقبال منتدى الشباب..فيديو
المالكي: إيران تدعم جماعات الإرهاب في لبنان واليمن بالصواريخ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟