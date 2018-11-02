أحمد الشامي يكشف تفاصيل ألبوم واما الجديد.. الليلة

يواصل برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد، على فضائية "MBC مصر"، مُتابعته للشأن المصري، حيث يفتح "الليلة"، باب النقاش حول مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية.



وفي الفقرة الثانية، يستضيف البرنامج، الفنان أحمد الشامي، حيث يكشف تفاصيل ألبوم عودة فريق "واما"، وآخر أعماله الفنية.



كما يتحدث الشامى عن موعد طرح الألبوم الجديد، وتعاون "واما" مع العديد من الشعراء، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، تامر حسين"، والألحان رامي جمال، خالد عز، عمرو مصطفى.