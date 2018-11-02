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ديني

لجنة الفتوى توضح حكم زواج الابن من مطلقة أبيه إذا لم يدخل بها

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يحرم على الابن أن يتزوج مطلقة أبيه دخل بها او لم يدخل ، ومثله الجد ، وإن علا ، سواء أكان من العصبات كأبي الأب ، أم من ذوي الأرحام كأبي الأم.

واستشهدت «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي قيسبوك، في إجابتها عن سؤال:« هل يجوز للابن أن يتزوج مطلقة أبيه التي لم يدخل بها؟»، بقوله تعالى : « وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا» الآية 22 من سورة النساء.

وأوضحت أنه قال ابن كثير رحمه الله: يحرم الله تَعَالَى زَوْجَاتِ الْآبَاءِ تَكْرِمَةً لَهُمْ، وَإِعْظَامًا وَاحْتِرَامًا أَنْ تُوطَأَ مِنْ بَعْدِهِ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَحْرُمُ عن الِابْنِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، منوهًة بأنه قد جاء فى سبب نزول هذه الآية: عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسٍ- يَعْنِي ابْنَ الْأَسْلَتِ- وَكَانَ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَارِ، فَخَطَبَ ابْنُهُ قَيْسٌ امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا أعُدُّكَ وَلَدًا وَأَنْتَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِكَ.

وتابعت: وَلَكِنْ آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْمِرُهُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا قَيْسٍ تُوُفِّيَ، فَقَالَ «خَيْرًا» ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ ابْنَهُ قَيْسًا خَطَبَنِي، وَهُوَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِهِ. وَإِنَّمَا كُنْتُ أَعُدُّهُ وَلَدًا فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَهَا «ارْجِعِي إلى بيتك» ، قال: فنزلت وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ الْآيَةَ. ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ج2 ص 214 ، الرازى ، مفاتيح الغيب ج 10 ص16.
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