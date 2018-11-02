ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة عين شمس: نتضامن مع الرئيس فى حربه ضد الإرهاب الأسود

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:32 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أدانت جامعة عين شمس برئاسة د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام والأمناء المساعدين، الحادث الإرهابي الغادر الذى وقع بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمنيا واستشهد على إثره عددًا من المواطنين المصريين الأبرياء.

وتقدمت الجامعة، في بيان، بخالص التعازى لأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمد شهداء الوطن برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الجامعة، تضامنها مع الشعب المصرى العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حربه ضد الإرهاب الأسود، دعاية الله بأن يحفظ مصر وشعبها.

كانت محافظة المنيا، شهدت اليوم، حادثا إرهابيا، تعرضت خلاله حافلة، تقل عددا من المواطنين الأقباط، أسفر عن استشهاد 7 وإصابة، 19 بإصابات متفرقة.
loading...

ترشيحاتنا

الأسعار ترتفع رغم تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها.. وزير المالية: لا يؤثر على معدلات استيراد السيارات.. ونواب: الحكومة تجتهد ولا تجد تجاوبا من الشعب.. والفترة الحالية تشهد نموا للاقتصاد

رئيس مجلس النواب ينعى ضحايا حادث دير الأنبا صموئيل الإرهابي

النائب العام يكلف نيابتي المنيا وأمن الدولة بالتحقيق في حادث المنيا الإرهابي

الأهلي يطلب ارتداء شارات سوداء في مباراة الترجي حدادا على شهداء المنيا

مصدر أمني: أتوبيس يقل أقباطا تعرض لهجوم في المنيا

مفاجأة.. سبب غير متوقع لـ أزرار الكتف بالجواكيت

هاني الناظر يحذر من عادات خطيرة تصيبك بالسرطان

احذر الإنذار.. نجم الأهلي مهدد بالغياب عن إياب نهائي أفريقيا

وكالة أمريكية تحذر: الشرق الأوسط قد يشهد حربا الأسبوع المقبل

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي ابطال افريقيا ..بث مباشر

دكة بدلاء هجومية للأهلي أمام الترجى في نهائى افريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

فيديو

عكاشة: مصر أعادت بناء الخريطة السياسية العالمية وفق مصلحتها.. فيديو
توفيق عكاشة يكشف عن مرضه الخطير على الهواء .. فيديو
وزير الأوقاف: نحن بحاجة إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية.. فيديو
إنتاج مختار يتعادل مع سموحة بهدفين في الدوري.. فيديو
بيراميدز يهزم الاتحاد بثلاثية في أول ظهور مع حسام حسن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟