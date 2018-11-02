جامعة عين شمس: نتضامن مع الرئيس فى حربه ضد الإرهاب الأسود

أدانت جامعة عين شمس برئاسة د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام والأمناء المساعدين، الحادث الإرهابي الغادر الذى وقع بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمنيا واستشهد على إثره عددًا من المواطنين المصريين الأبرياء.



وتقدمت الجامعة، في بيان، بخالص التعازى لأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمد شهداء الوطن برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.



وأكدت الجامعة، تضامنها مع الشعب المصرى العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حربه ضد الإرهاب الأسود، دعاية الله بأن يحفظ مصر وشعبها.



كانت محافظة المنيا، شهدت اليوم، حادثا إرهابيا، تعرضت خلاله حافلة، تقل عددا من المواطنين الأقباط، أسفر عن استشهاد 7 وإصابة، 19 بإصابات متفرقة.