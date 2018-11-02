ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

صوفيا الآوي: سأقدم القفطان المغربي بلمسة عصرية.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:50 م
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / على الخشاب
أعربت صوفيا الآوي مصممة الأزياء المغربية، عن سعادتها حول مشاركتها الاولى بمهرجان انترناشيونال فاشون أورد في موسمه الرابع، مؤكدة أنها لم تخرج عن فكرة الهوية العربية في تشكيلتها لتقدم أحدث صيحات القفطان المغربي بلمسة عصرية تلائم مختلف المناسبات.

وأضافت الآوى في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري" أن أرادت أن تشارك في مصر هذا العام، إذ أن مصر أصبح لها دور كبير جدا في الموضة، والأزياء، ومؤخرا ظهر العديد من مصممي الأزياء في جميع الدول العربية والعالمية والتي كانت لهم بصمة كبيرة بين مصممي الأزياء العالميين.

وتابعت الآي أن الكوليكشن الخاص بها سيضم مجموعة من العبايات المغربية، والمصنوعة من الحرير، والتي تحمل الطابع الناعم، والبسيط، وأضافت لها بعض التطريزات بالشغل اليدوي، والكريستال.

واختتمت حديثها أن سعت إلى أن تنشر الثقافة المغربية والزي التقليدي للمغرب في الوطن العربي، حيث انها استخدمت ألوان بسيطة للغاية في الكوليكشن الخاص بها، ولكن الأكثر استخداما كان اللون الأخضر الكاكي، والبيج.

وإليكم الفيديو الذي التقطته كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري..
loading...

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي ابطال افريقيا ..بث مباشر

العثور على جثة مدرسة مطعونة بالرأس داخل شقتها بقنا

الأهلي يهاجم الترجي بأزارو ووليد سليمان

في عيد ميلاده.. 5 زوجات فى حياة مدحت صالح أبرزهن نورا وسمية الألفى

بالقوة الضاربة.. تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي في ذهاب النهائي الأفريقي

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

شاهد.. أغرب طريقة لصيد الثعابين في الصعيد

رئيس مجلس النواب ينعى ضحايا حادث دير الأنبا صموئيل الإرهابي

هاني الناظر يحذر من عادات خطيرة تصيبك بالسرطان

عمرو يوسف وكندة علوش يستقبلان مولودتهما الأولى

تركيا ترد على واشنطن بالمثل وترفع العقوبات عن مسئولين أمريكيين

محمد صلاح يظهر في افتتاح مسرح شباب العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

فيديو

توفيق عكاشة يكشف عن مرضه الخطير على الهواء .. فيديو
وزير الأوقاف: نحن بحاجة إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية.. فيديو
إنتاج مختار يتعادل مع سموحة بهدفين في الدوري.. فيديو
بيراميدز يهزم الاتحاد بثلاثية في أول ظهور مع حسام حسن.. فيديو
الكنيسة: لابد من تجفيف منابع الفكر المتطرف ونشر وعي مستنير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟