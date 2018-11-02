صوفيا الآوي: سأقدم القفطان المغربي بلمسة عصرية.. فيديو

أعربت صوفيا الآوي مصممة الأزياء المغربية، عن سعادتها حول مشاركتها الاولى بمهرجان انترناشيونال فاشون أورد في موسمه الرابع، مؤكدة أنها لم تخرج عن فكرة الهوية العربية في تشكيلتها لتقدم أحدث صيحات القفطان المغربي بلمسة عصرية تلائم مختلف المناسبات.



وأضافت الآوى في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري" أن أرادت أن تشارك في مصر هذا العام، إذ أن مصر أصبح لها دور كبير جدا في الموضة، والأزياء، ومؤخرا ظهر العديد من مصممي الأزياء في جميع الدول العربية والعالمية والتي كانت لهم بصمة كبيرة بين مصممي الأزياء العالميين.



وتابعت الآي أن الكوليكشن الخاص بها سيضم مجموعة من العبايات المغربية، والمصنوعة من الحرير، والتي تحمل الطابع الناعم، والبسيط، وأضافت لها بعض التطريزات بالشغل اليدوي، والكريستال.



واختتمت حديثها أن سعت إلى أن تنشر الثقافة المغربية والزي التقليدي للمغرب في الوطن العربي، حيث انها استخدمت ألوان بسيطة للغاية في الكوليكشن الخاص بها، ولكن الأكثر استخداما كان اللون الأخضر الكاكي، والبيج.



وإليكم الفيديو الذي التقطته كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري..