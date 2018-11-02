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منوعات

التركي الأكثر إزعاجًا.. اتصل بالشرطة آلاف المرات لهذا السبب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:27 م
صدى البلد
محمد علي
يواجه رجل تركي يبلغ من العمر 55 عامًا عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات في السجن بسبب "منع المسؤولين العموميين من أداء مهامهم.

كانت جريمته الاتصال بالشرطة 45210 ألف مرة في سنة واحدة فقط.

وسيريف كان، رجل مطلق من منطقة بيرم باشا في إسطنبول، كان يتصل بالشرطة أكثر من 100 مرة في اليوم، ولكن لم يحدث أبدًا أن قدم أي نوع من الشكوى أو طلب مساعدة الشرطة.

كان يقوم بدلا من ذلك، بإجراء محادثة مع كل من التقط الهاتف، في مرحلة ما أصبح موظفو الشرطة غاضبين للغاية من عادته فقدموا شكوى بشأنه، وهو ما أدى إلى التحقيق معه.

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