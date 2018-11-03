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كريم أكروف: مذيعة مصرية ترتدي من تصاميمي اليوم في إنترناشيونال فاشون أوورد.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:50 م
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / على الخشاب
قال كريم أكرم، مصمم الأزياء الجزائري ورائد الزي التراثي الجزائري، إن الحفاظ على الهوية في تصميم الأزياء؛ هو أحد الأجزاء المهمة التي من خلالها يستطيع المصمم أن يكون سفيرا لبلده، سواء في مصر او عالميا، مؤكدا بدء جولاته لهذا الموسم من مصر على أن يذهب في المحطة القبلة لعرض مجموعته بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف أنه يشارك للمرة الثالثة على التوالي في مهرجان انترناشيونال فاشون أوورد، بنسخته الرابعة، حيث من المنتظر أن يقدم تشكيلة مميزة تحمل خليطا متجانسا من الألوان والنقشات، والرموز المرتبطة بحضارة الجزائر المتعاقبة، وازيائها التراثية الشهيرة المطعمة باللمسات الشرقية.

وأشار اكرم في تصريحات لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن "الكوليكشن" يضم 10 قطع تحمل الطابع الجزائري بلمسة عصرية مميزة، وسيقوم بتخصيص زى واحد لترتديه المذيعة المصرية رشا سليمان ليكون نوع من التعاون المصري الجزائري.

وتابع اكرم ان الالوان التي سيستخدمها، وبحكم حبه الشديد للون الأخضر؛ فسيكون الأخير من أكثر الألوان المستخدمة في الكوليكشن الخاص به، بالإضافة إلى الأحمر الدافئ الذي يتناسب مع الشتاء بشكل كبير.

واختتم حديثه، مشيرا إلى أن من بين التصميمات التي سيقدمها؛ سيكون هناك قفطان جزائري، مؤكدا ان مصمم الأزياء لا يجب ان يلتزم بالحدود في الإبداع، وذلك لان المصمم الناجح يعتمد على الإحساس، والاقتباس من كل شئ مميز ولافت من حوله.

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كريم أكروف: مذيعة مصرية ترتدي من تصاميمي اليوم في إنترناشيونال فاشون أوورد.. فيديو

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