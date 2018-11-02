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محافظات

محافظ المنيا ينعى شهداء حادث دير الانبا صموئيل

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:34 م
محافظ المنيا ينعي
محافظ المنيا ينعي شهداء حادث دير الانبا صموئيل
ايمن رياض
نعى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، شهداء الحادث الإرهابي، الذى وقع اليوم بأحد الطرق المؤدية لدير الانبا صموئيل بمركز العدوة، مؤكدا أن هذا الحادث لن يزيد المصريين إلا إصرارا على مواجهة الإرهاب الأسود، والنهوض بالوطن ورفعة شأنه.

وأعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسر الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبلهم عنده من الشهداء، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كان المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، أعلن عن تعرض أتوبيس يقل أقباطا من زوار دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بمركز مغاغة في المنيا للاعتداء بالقرب من منطقة الدير، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.
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