محافظ أسيوط يدين حادث المنيا الإرهابى

أدان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الحادث الإرهابى الذى استهدف حافلة تقل عددًا من الأقباط بالقرب من دير الانبا صموئيل بمحافظة المنيا والذى أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين.



ونعى محافظ أسيوط - فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – ببالغ الحزن ضحايا الحادث الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابى متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين فى هذا الحادث الأليم، مشيرا إلى أن المحافظة أعلنت حالة الطوارئ فور الإبلاغ عن الحادث وتم التنسيق مع محافظة المنيا والقيادات الأمنية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة تطورات الحادث الإرهابى وملاحقة الجناة.



وأشار محافظ أسيوط إلى أنه أصدر تعليماته فور وقوع الحادث لمرفق الإسعاف بالمحافظة والدفع بعدد 10 سيارات إسعاف 5 منها بالطريق الصحراوى الغربى الذى وقع به الحادث الإرهابى و5 سيارات أخري بالطريق الصحراوى الشرقى لدعم عمليات مواجهة تداعيات الحادث الإرهابى ونقل المصابين والشهداء وإعلان حالة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة بالمراكز القريبة من محافظة المنيا.



وقدم خالص العزاء والمواساة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين داعيا المولى عز وجل ان يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة.