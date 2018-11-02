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خالد رفعت: الدولة مدفعتش جنيه واحد في منتدى شباب العالم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:39 م
صدى البلد
قسم التوك شو
قال الدكتور خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات الاستراتيجية، إن الجماعات الإرهابية أصيبت بحالة من الهيستريا خوفًا من نجاح منتدى شباب العالم.

وأشار "رفعت" خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أن هناك 120 ألف شاب من مختلف دول العالم سجلوا على موقع منتدى العالم رغبة في المشاركة في المنتدى.

وأضاف: "الدولة مدفعتش جنيه واحد في المنتدى"، لافتا إلى أن السياحة بدأت تعود لمعدلها الطبيعي.
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