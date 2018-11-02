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ديني

جامعة الأزهر تستنكر الحادث الإرهابي بالمنيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:32 م
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
محمد شحته
أصدر المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، بيانًا أدان فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة كانت تقل الأخوة الأقباط بدير الأنبا صموئيل بالمنيا صباح اليوم الجمعة، مما أودى بحياة عدد من الأبرياء الآمنين الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة.

وأكد البيان استنكار جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، لهذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، مؤكدة أن تلك الأعمال الإجرامية التى لا تفرق بين مسلم ومسيحي لن تزيد الشعب المصري إلا إصرارًا وصلابة لدحر الإرهاب الأسود الذي بات يستهدف وحدة المصريين.

وتؤكد جامعة الأزهر دعمها لجهود رجال القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب الأسود والقضاء عليه حتى تنعم الدولة المصرية بالأمن والاستقرار، مؤكدة أن الشعب المصري ومن خلال قيادته السياسية الحكيمة وبإرادته الصلبة سينتصر على تلك المخططات الإجرامية الخسيسة.

كما أعرب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، عن خالص تعازيه وتعازي جميع منسوبي الجامعة للشعب المصري ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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