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ثقافة

بيت ثقافة ميت أبو الكوم بالمنوفية ينظم احتفالا بالمولد النبوي الشريف

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:25 م
صدى البلد
محمد امين
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا من الأنشطة بثقافة المنوفية، إذ نظم بيت ثقافة قويسنا محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" ألقاها أحمد مرسال أمين عام بيت الثقافة.

وأكد ضرورة الاهتمام بتثقيف الشباب وتوعيتهم بتاريخهم الوطني، وأن للشباب دورًا مهمًّا في تنمية المجتمعات وبنائها، كما أن المجتمعات التي تحوي نسبة كبيرة من الشباب مجتمعات قوية، كما أقام نادي الأدب بقويسنا أمسية شعرية لشعراء وأدباء نادى أدب قويسنا.

وفي بيت ثقافة ميت أبو الكوم أقيم عرض فيلم تعليمي بروجيكتور؛ احتفالًا بالمولد النبوي الشريف بمدرسة الشهيد عاطف السادات، بعنوان "مولد الرسول عليه الصلاة والسلام"، ويدور العرض حول نشأة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياته في الصغر إلى أن كلف بالرسالة النبوية.
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