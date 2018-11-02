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محافظات

محافظ قنا ينعى شهداء حادث المنيا الإرهابي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:32 م
محافظ قنا ينعي شهداء
محافظ قنا ينعي شهداء حادث المنيا الإرهابي
يوسف رجب
نعى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، ببالغ الحزن والآسي شهداء الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف حافلة تقل عدد من الإخوة الأقباط المتجهين لدير الأنبا صموئيل بالمنيا والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء.

وأضاف محافظ قنا، أن قتل الأبرياء من أبشع جرائم الإرهاب التي تخالف تعاليم كافة الأديان السماوية السمحه، مؤكدًا أن تلك الأعمال الإرهابية لن تزيد أبناء الوطن إلا إصرارا على الالتفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

وتقدم محافظ قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.
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