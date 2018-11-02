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برلمانية: غلق مراكز الدروس الخصوصية ليس حلًا للقضاء عليها

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:40 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن زيادة رواتب المعلمين لا تعني القضاء على الدروس الخصوصية؛ مشيرة إلى إنها توافق على قانون تجريم الدروس الخصوصية من حيث المبدأ ولكن ترفض حبس المعلم.

وأوضحت "نصر"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ؛ أن غلق مراكز الدروس الخصوصية ليس حلًا للقضاء على الدروس الخصوصية لأنها فترة وستفتح من جديد، والحل هو الرقابة على المدارس، والتزام المعلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم شنت منذ ايام حملة على مراكز الدروس الخصوصية، وتم اغلاقها وتحرير غرامات ردعة.
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