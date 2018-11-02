الاتحاد الأوروبي: نقف بجانب مصر في جهودها لدحر الإرهاب

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي على حافلة كانت تقل عددًا من الأقباط بالقرب من دير الأنبا صموائيل في المنيا.



نشرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ماجا كوسيجانسيك تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" قالت فيها "بشأن هجوم اليوم على حافلة تقل أقباط في المنيا في مصر، فإن الاتحاد الأوروبي يعرب عن تعازيه لمن فقدوا أحبائهم، ويقف جنبا إلى جنب مع مصر في جهودها لدحر الإرهاب في البلاد".



وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوس عبر حسابه على موقع "تويتر": "تقارير عن هجوم على حافلة تقل مسافرين أقباط مسيحيين في المنيا من قبل مسلحين مجهولين. الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هذا الهجوم البشع والجبان. نحن نتضامن بقوة مع مصر في هذه الأوقات الصعبة ونحن ندعمها بشكل كامل في الحرب ضد الإرهاب".