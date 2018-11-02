أيمن يونس: وليد سليمان مفتاح فوز الأهلي أمام الترجي

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك الأسبق صعوبة لقاء الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، الذي سينطلق في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة، ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة لتشابه خطتي الفريقين بشكل كبير، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر مطالب بتحقيق الفوز وبنتيجة كبيرة على الفريق التونسي لتجعله في أريحية عند مواجهته في لقاء الإياب، خاصة أن الأهلي يخوض لقاء الذهاب على أرضه ووسط جماهيره.



وقال يونس إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، الذي يعتمد طريقة اللعب 4-2-3-1، يتعين عليه أن يطالب لاعبيه بالضغط من وسط الملعب منذ انطلاقة المباراة لإفقاد الفريق المنافس عنصر الثقة، إلى جانب تأمين خط دفاعه بشكل جيد للخروج من المباراة وشباكه نظيفة.



وأوضح المحلل الكروي أن "الفريق التونسي، الذي يقوده المدرب معين الشعباني، يلعب أيضًا بطريقة 4-2-3-1، ولديه عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق في أي وقت، ومن بينها غيلان الشعلالي لاعب خط الوسط، والذي يعد مفتاح الفريق الذهبي في صناعة الأهداف عند تحرره، إلى جانب الثنائي أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي في خط الهجوم، ما يمثل خطورة كبيرة عند قيام الفريق المنافس بشن هجمات على الأهلي".



وأشار يونس إلى أن وليد سليمان لاعب وسط الأهلي يعد أحد أسلحة الأهلي الأساسية والتي ستساهم بشكل كبير في صناعة الفارق وتحقيق الفوز إذا نجح في إيجاد حلول للهروب من الرقابة، إلى جانب ضرورة الاستفادة من سرعة وليد أزارو في إنهاء الهجمات.