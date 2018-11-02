العاهل الأردني يعزي الرئيس السيسي في ضحايا هجوم المنيا الإرهابي

بعث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برقية عزاء، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم الذي استهدف اليوم الجمعة، حافلة، تقل مسيحيين، في محافظة المنيا.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبد الله الثاني، أعرب في البرقية، عن إدانته الشديدة لهذا العمل الجبان، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب مصر في جهودها لمحاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها.



وعبر العاهل الأردني، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلًا الله- العلي القدير- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها كل مكروه.



من ناحية أخرى، أدانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، الهجوم.



وأكدت "غنيمات" في بيان، أوردته "بترا"، وقوف الأردن إلى جانب مصر في تصديها للعصابات الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار، والنيل من تماسك المجتمع المصري.



وتقدمت "غنيمات" بأصدق مشاعر العزاء إلى الحكومة والشعب المصري وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.