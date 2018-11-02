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فن

تحديد موعد عرض Mary Queen of Scots فى دور العرض العالمية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:34 م
صدى البلد
محمد نبيـل
تحدد الشهر المقبل كموعد لانطلاق فيلم Mary Queen of Scots أو ماري ملكة الاسكتلنديين فى جميع دور العرض بالعالم.

ويقدم الفيلم محاولة (ماري ستيوارت) للإطاحة بابنة عمها (الملكة اليزابيث الأولى)، والتي تجد نفسها - بعد محاولتها - مُدانة بسنوات في السجن قبل مواجهة تنفيذ حكم إعدامها.

Mary Queen of Scots من تمثيل مارجوت روبي، سيرشا رونان، جاك لودين، ديفيد تينانت، جاي بيرس، وجيما تشان، وهو من إخراج خوسيه رورك.
تحديد موعد عرض Mary Queen of Scots فى دور العرض العالمية
تحديد موعد عرض Mary Queen of Scots فى دور العرض العالمية
تحديد موعد عرض Mary Queen of Scots فى دور العرض العالمية
تحديد موعد عرض Mary Queen of Scots فى دور العرض العالمية
تحديد موعد عرض Mary Queen of Scots فى دور العرض العالمية
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