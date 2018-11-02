رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بحافلة المنيا



كانت محافظة المنيا، قد شهدت اليوم، حادثا إرهابيا، تعرضت خلاله حافلة، تقل عددا من الأقباط، أسفر عن استشهاد 7 وإصابة، 19 بإصابات متفرقة.

أدان الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، بشدة الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم، مجموعة من الأقباط الذين كانوا يستقلون إحدى الحافلات بمحافظة المنيا، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.وأعلن رئيس البرلمان العربي، في بيان رسمي له، دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع مصر رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، وفي كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب المصري.وأكد رئيس البرلمان العربي أن الحادث ينم عن سلوكٍ إجرامي مُدان لا ترتكبه سوى التنظيمات الإرهابية والإجرامية، مشددًا على أن مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وعزيمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدى لإجرامهم، معبرًا عن تقدير البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار مصر ضد قوى الإرهاب والتطرف.وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لمصر رئيسًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.