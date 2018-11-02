صبحي ينيب معاونه لحضور مباراة كرة القدم الأمريكية

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، لحضور مباراة كرة القدم الأمريكية بين نجوم الدوري المصري ونجوم الدوري الإماراتي بحضور المحاسب عمرو حبو، رئيس الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية.



ونقل الدكتور أحمد جمعة، تحيات وزير الشباب والرياضة للفريقين المشاركين في المباراة مؤكدا دعم الوزير لرياضة كرة القدم الأمريكية في مصر والمساعدة على نشرها وتوسيع قاعدة الممارسة للعبة.



وأبدى معاون الوزير سعادته بالتشجيع المثالي من قبل جمهور الفريقين كما أشاد بالتنظيم الجيد للمباراة.