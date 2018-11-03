الإفتاء السنغالي: التجديد الفقهي ضرورة شرعية مستدامة لا يجوز غيابها

قال الدكتور محمد أحمد لوح، رئيس لجنة الإفتاء والإرشاد باتحاد علماء إفريقيا وعميد الكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية في السنغال، إن التجديد الفقهي لم يزل ضرورة شرعية مستدامة لا يجوز غيابها عن الساحة الإسلامية.



وأوضح «لوح» في تصريح لـ«صدى البلد»، أنه كلما غاب التجديد توارى معه البحث العلمي المتجرد، وتوارى معه الاجتهاد الفقهي الضامن لاستمرارية الشريعة، وظهرت عوضا من ذلك الاعتماد على النتائج المكرورة، والمحصولات الجاهزة، التي يتلقاها الآخر عن الأول معلية كما هي، دون جهد ذي بال في التأصيل والتدليل، أو التحقيق والتنزيل.



وأضاف أنه كان المجددون من أئمة الإسلام على مر الزمان يفقهون هذه القضية فقهًا عميقًا، ويربطونها بحركة العلم الشاملة ربطًا دقيقًا، فأبدعوا في تحرير أصول الأدلة، وكشف مقاصد صاحب الملة، على ما أحكمته الصناعة الفقهية، مستنيرين بنور الوحيين، مسترشدين بعمل السلف من فقهاء الصحابة وأئمة التابعين، ومن جاء بعدهم من شيوخ الإسلام وأئمته.





