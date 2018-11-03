نائب: لائحة الأشخاص ذوي الإعاقة تقر بحقهم المجتمعي

قال النائب عمر عبد العزيز عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على صدور اللائحة التنفيذية لأشخاص ذوي الإعاقة، تأتي تفسيرًا للقانون الصادر مؤخرًا عن البرلمان، الخاص بذوي الإعاقة، وإن كان صدورها قد تأخر، نظرًا لصدور القانون في فبراير الماضي.



وأكد "عبد العزيز" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة بإصدارها اللائحة التنفيذية، هي بذلك تقر حق فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس منةً من أحد، مشيرًا إلى أنها مكسب كبير للأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفيرها جميع الخدمات التى من المفترض حصولهم عليها.



وكان مجلس الوزراء، قد وافق أمس الخميس، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.