برلماني: نأمل في وجود مجتمع صديق لذوي الإعاقة

أكد النائب خالد حنفي، ضرورة استغلال اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوي الإعاقة في جعل المجتمع صديقًا لهم، مشيرًا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون حاليًا في مرحلة انتقالية، تعطي الدولة فرصة كبيرة أمام دمجهم فيه.



وشدد "حنفي" في تصريحات لـ "صدى البلد" على ضرورة عدم مخالفة اللائحة أو انتقاص لأي حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى لا تتعرض اللائحة للطعن، إضافة إلى حفظ حق الدولة أمام تحايل البعض من ذوي الإعاقة على القانون، مثل السيارات التي يتم توفيرها لهم، ثم يقومون ببيعها.



وأضاف عضو البرلمان، أن تطبيق اللائحة التنفيذية، على الأشخاص ذوي الإعاقة، سيستغرق من عام، لعامين؛ بسبب طول مدة حصر بيانات ذوي الإعاقة واستخراج البطاقة الخاصة بكل منهم.



كما طالب الحكومة بضرورة السير على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتهيئة هذه الفئة للاندماج في المجتمع بشكل طبيعي.



وكان مجلس الوزراء، قد وافق، أمس الخميس، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.