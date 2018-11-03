ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: نأمل في وجود مجتمع صديق لذوي الإعاقة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
النائب خالد حنفي
النائب خالد حنفي
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب خالد حنفي، ضرورة استغلال اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوي الإعاقة في جعل المجتمع صديقًا لهم، مشيرًا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون حاليًا في مرحلة انتقالية، تعطي الدولة فرصة كبيرة أمام دمجهم فيه.

وشدد "حنفي" في تصريحات لـ "صدى البلد" على ضرورة عدم مخالفة اللائحة أو انتقاص لأي حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى لا تتعرض اللائحة للطعن، إضافة إلى حفظ حق الدولة أمام تحايل البعض من ذوي الإعاقة على القانون، مثل السيارات التي يتم توفيرها لهم، ثم يقومون ببيعها.

وأضاف عضو البرلمان، أن تطبيق اللائحة التنفيذية، على الأشخاص ذوي الإعاقة، سيستغرق من عام، لعامين؛ بسبب طول مدة حصر بيانات ذوي الإعاقة واستخراج البطاقة الخاصة بكل منهم.

كما طالب الحكومة بضرورة السير على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتهيئة هذه الفئة للاندماج في المجتمع بشكل طبيعي.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق، أمس الخميس، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.
loading...

ترشيحاتنا

كأنة أمبارح.. يقترب من النصف مليون مشاهدة على يوتيوب

حافظ عليها تلاقيها.. ندوة عن المياه بمكتبة مصر الجديدة في الأسمرات

الحبيب الجفري: تضييع الشخص لمعنى الإنسانية يجعل تدينه معوجا

مجمع الفقه الإسلامي يحدد سن زواج الصغيرة بـ15 عام

تعرف على حركة أسعار الذهب خلال أخر 3 أشهر

شريف إكرامي: شوط الحسم في رادس 9 نوڤمبر موعدنا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

انتشال جثة عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

شركات السيارات تحاول إنقاذ السوق بعروض خاصة

دليلك الكامل لتغذية طفلك فوق الـ8 أشهر

الخارجية الأمريكية تدين هجوم المنيا الإرهابي

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

سوما وهمام إبراهيم يُشعلان الأوبرا في ثان ليالي الموسيقى العربية

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم ..فيديو
لفتة إنسانية.. رجل يوقف السيارات بدراجته النارية لتعبر عجوز الطريق.. شاهد
مدرب الترجي: حكام نهائي إفريقيا أمام الأهلى لا يتمتعون بالنزاهة.. فيديو
هجوم ناري من مدرب الترجي على حكم مباراة الاهلي..فيديو
رضا البلتاجي: الأهلي استفاد من التحكيم أمام الترجي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟