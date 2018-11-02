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ديني

الأزهري عن قصة سيدنا لقمان: انقلوا الخبرة إلى الأجيال الجديدة.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:38 م
صدى البلد
محمود ضاحي
طالب الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الباحثين والدارسين للماجستير بعمل بحث تاريخي عن سيدنا لقمان والمكان الذي وجد فيه وجمع كل ما هو منشور عنه وربطه بالحياة والمؤسسات المعاصرة.

ونوه خلال برنامجه "رؤى" على فضائية " دي ام سي" بأن هناك نمطا اسمه نقل الخبرة وهو أن يجلس واحد من القدامى مع الجيل الجديد ليتكلم ويعرض خبرته ، فتسري منه روح وزوايا وقيم إلى الجيل الجديد بمجرد أن ينقل لهم تجربة حياته، مضيفا: انقلوا الخبرة إلى الجيل الجديد، حتى يبني كل جيل أفكاره على خلاصة ما بناه الجيل السابق.

واستكمل الأزهري حديثه عن حكم سيدنا لقمان قائلا: قصة التعظيم الكبير للأبوين موجودة في مواضع شتى في القرآن الكريم ، فربنا جعل الوصية بالوالدين مجردة حتى وإن كان على الشرك أن نعاملهم بلطف، مضيفا": تيارات متطرفة تريق الدم بغير ذنب رغم ان القرآن يحثنا على أن نتعامل مع أبوينا ولو كانوا مشركين باللطف واللين".

واستطرد: لا تكبر لدولة على دولة ولا حضارة على حضارة، فلا وجود لذلك في عرف أهل الحكمة ولا تكبر لعائلة على عائلة ولا وظيفة على وظيفة فالناس سواسية كأسنان المشط .

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