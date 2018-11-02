بناة الأهرامات.. أغنية رولا زكي في افتتاح مسرح شباب العالم

شهد حفل افتتاح مسرح شباب العالم الذي يقام على هامش فعاليات منتدى شباب العالم مشاركة المطربة رولا زكي التي شدت بأغنية "بناة الأهرامات".



مسرح شباب العالم، ملتقى شبابي للفنون من مختلف دول العالم، وساحة إبداعية يعرض الشباب مواهبهم وفكرهم وثقافتهم من خلالها، في تجربة فريدة من نوعها تُعرض للمرة الأولى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2018.

