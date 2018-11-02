الخارجية عن حادث المنيا: الإرهاب لن ينال من وحدة المصريين

أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل مجموعة من الأقباط في محافظة المنيا، لن ينال من وحدة المصريين ولن يضعف عزيمتهم لمحاربة الإرهاب.



وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، قائلا: «الحادث الإرهابي الذي استهدف أبناء مصر وهم في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل.. لا توجد كلمات توصف هذه الحالة من تدني معاني الإنسانية.. لن تنال من وحدتنا».



وتابع: «ومع إعرابنا عن تعازينا لكل المصريين وتنمياتنا بالشفاء للمصابين، فلن يزيد ذلك مصر إلا إصرارا في حربها على الإرهاب ومواصلة التقدم».