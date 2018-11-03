إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنها

أعلنت الدكتورة ايمان البيطار القائم بعمل عميد كلية الطب البشرى والمشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها ان مجلس البيئة وافق على انشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنها.



وقالت البيطار أن الوحدة الجديدة برئاسة رئيس جامعة بنها وعضوية نائب شئون الطلاب ونائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وكذلك عضوية أساتذة بكليات الطب والتربية والحقوق والآداب.



واشارت الى ان الوحدة تتولى دراسة شتى مشاكل الطالبات والموظفات فى حالة تعرضهن لشتى أشكال العنف ووضع الحلول الفورية لها وتشمل أنشطة الوحدة الندوات وتوعية الطالبات بحقوقهن بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

