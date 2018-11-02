محافظ سوهاج ينعى شهداء حادث دير الأنبا صموئيل الإرهابي

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج ، اليوم الجمعة ، شهداء حادث الهجوم الارهابي على أتوبيس قرب دير الأنبا صموئيل بالمنيا.



وتقدم المحافظ، بخالص العزاء لأسر الشهداء ، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع برحمته ، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.



وقرر رفع حالة الطوارئ بمستشفيات سوهاج العام والهلال والمستشفى الجامعى للدرجة القصوى بعد تأكد أنباء عن أصابة ٤ مواطنين من أبناء محافظة سوهاج من قرية اولاد غريب فى الحادث كانوا فى طريقهم لزيارة دير الانبا صموئيل بالمنيا ، وسوف يقوم الانصارى بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية ، والذين تم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد و جارى التنسيق مع وزارة الصحة لنقل المصابين من أبناء سوهاج لمستشفيات المحافظة حال طلبهم ووفقا لتقييم كل حالة .



وأكد الانصارى ، على قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة والشرطة وقيادته الحكيمة في القضاء على الإرهاب والقصاص من الجماعات الإرهابية الغاشمة .



