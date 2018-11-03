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برلمان

وكيل البرلمان عن حادث المنيا: يزيد المصريين قوة وتماسكا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:24 ص
النائب السيد الشريف
النائب السيد الشريف
فريدة محمد
أكد السيد محمود الشريف وكيل اول مجلس النواب، أن الحادث الإرهابي الغاشم الذى استهدف أبناء مصر، لن يزيد مصر إلا قوة وتماسك، ولسوف نستمر في بتر جذور الإرهاب المأجور وكل من يقف وراءه.

وأضاف "الشريف" في بيان له اليوم، بأن تمسكنا وصلابة وحدتنا ليس موقف بل قدر، اختص الله به مصر عما سواها من الأمم.

وأوضح وكيل البرلمان، أننا وراء جيشنا وشرطتنا وقائدنا الذى، كلفناه بتولى قيادة البلاد لنقل مصر إلى مكانتها التى تستحقها.
وإن الحادث المؤلم لهو دليل على إفلاس الإرهاب فى مصر. وانه فى نزعه الآخير.

وأشار إلى أن توقيت الحادث يهدف إلى تعكير صفو عرس شباب العالم الذى أضحى انعكاسا لمصر الحديثة، واحد ثمار الجهد المتواصل رغم أنف كل متربص.
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