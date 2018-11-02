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أخبار البلد

نقيب التمريض عن حادث المنيا: نحن تحت الطلب لخدمة الوطن

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:28 م
صدى البلد
محمد غالي
ادانت النقابه العامه للتمريض بقيادة الدكتوره كوثر محمود نقيب عام التمريض ورئيس الإداره المركزيه للتمريض ما تعرض له الأخوة الأقباط في حادث ارهابي.

وقالت نقيب التمريض، ان مثل هذه الأحداث من هجمات الإرهابيين تثبت أقدامنا نحو طريق الحق وخلف قيادتنا السياسيه.

واوضحت ان الهجوم تم علي اتوبيسات رحلات قبطية قادمة من سوهاج في طريقها إلي دير الأ نبا صموئيل بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

واضافت نقيب التمريض، انه تم إرسال توجيهات لجميع النقابات باستعداد جميع التمريض للعمل كجندى أساسى واحتياطي تحت الطلب لخدمة الوطن.
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