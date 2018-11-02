النقابة العامة للبترول تدين حادث استهداف حافلة دير الأنبا صموئيل

أدانت النقابة العامة للبترول برئاسة محمد جبران، الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع اليوم واستهدف "سيارة ميكروباص"، وحافلة قادمة من الصعيد إلى دير الأنبا صموئيل، أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين.



وأكدت النقابة، في بيان لها، أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخبيثة لن تنال من وحدة المصريين ولن تثنيهم عن الاستمرار فى مسيرة التنمية والتقدم.



وأوضحت النقابة أن هؤلاء المجرمين قد تجردوا من كل معاني الإنسانية بقتلهم وترويعهم للآمنين لتحقيق أجندات خاصة، وبث الفتنة فى المجتمع، ولذا تهيب النقابة العامة للبترول بالمصريين بالوقوف صفا واحدا ضد هذا الإرهاب الغاشم للتأكيد على وحدة المصريين ووطنيتهم.