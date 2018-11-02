مليون طن سنويا إنتاج شمال سيناء من الملح.. والمحافظ يمنح الملاحات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

شمال سيناء من أنقى البيئات العالمية

10 خطوط إنتاج للملح تخضع جميعها لإجراء كافة التحاليل

8 ملاحات مطلوب تقنين أوضاعها بينما ملاحتين حاصلتين على ترخيص من المحافظة



تمتلك محافظة شمال سيناء، تميزا بيئيا وطبيعيا إذ تتعرض شواطئها الممتدة على ساحل طوله حوالي‏ 200‏ كم من بور فؤاد غربا حتى رفح شرقا لسطوع الشمس على مدى العام فضلا عن التربة الجيدة البعيدة تماما عن مصادر التلوث بكل أنواعه الصناعي والزراعي والصحي، مما أعطاها المقومات الأساسية والمكونة للملاحات الشمسية، والتي تعتمد علي البحر في ترسيب الملح والتي تتركز في نطاق بحيرة البردويل وهي مصدر مياه نظيف ومتجدد‏.



وتعد شمال سيناء، من أنقى البيئات العالمية وهذا ينعكس بدوره على الملح باعتبار أن الملح النقي نتاج بيئة نقية، لذا فإن عملية التطوير للملاحات لها أكثر من هدف فهي استثمار للبيئة النقية وهي قيمة مضافة للاقتصاد المصري.



وقال المهندس عمر الكاشف مدير إدارة المحاجر بالمحافظة، إن أشهر الملاحات في مصر هي ملاحة سبيكة الموجودة غرب العريش والتابعة لشركة النصر للملاحات، والتي تنتج ملح الطعام الفاخر الذي يتم تصديره إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية من خلال مصانع ملح الطعام حيث تم افتتاح أحدث مصنع لتكرير الملح بملاحة سبيكة، والذي ينتج "ملح فائق النعومة -ملح مائدة متنوع الدرجات, وملح مطبخ وملح طبي عالي النقاء -وتبلغ التكلفة الإجمالية للمصنع 50 مليون جنيه"، إذ تم إنشاء مركز تعبئة آلي جديد للملح المكرر ( ملح الطعام ) تضم عدد ( 8 ) ثماني ماكينات تعبئة آلية بطاقة إنتاجية 1500 طن / شهر لضمان سلامة وجودة المنتج ودعم مركز التعبئة الالى بعدد 2 ماكينة تعبئة الى تركي بطاقة إنتاجية 60 كيس / دقيقة، ومع هذه التوسعات والإنشاءات الجديدة يمكن تنوع الإنتاج وتصديره الي الأسواق الخارجية حسب المواصفات القياسية العالمية.



كما تضم قائمة الملاحات الموجودة بشمال سيناء ملاحة "سيناء سولت" "كريستال الإسماعيلية"، "سيناء الدولية"، "الروضة الكفراوي"، "الشركة المصرية لتكرير الملح"، "العجرة لتكرير الملح" و"ملاحة القطرات".



وقال إن هناك 10 خطوط إنتاج للملح تخضع جميعها لإجراء كافة التحاليل، كما أن الملح الخام المنتج يصلح لكافة الأغراض لإنتاج ملح بأشكال مختلفة ويبلغ متوسط إنتاج الملاحات بالمحافظة تزيد عن مليون طن سنويا من أجود أنواع الملح في العالم لبعده عن مصادر التلوث ويتم تصدير جزء كبير منه عن طريق ميناء العريش ودمياط والباقي يتم توزيعه محليًا.



ومن جانبه قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، منح مهلة 6 أشهر لشركات إنتاج الملح مهلة لتوفيق أوضاعها القانونية.



وقال إن هناك 10 ملاحات تابعة للمحافظة منها 8 ملاحات مطلوب تقنين أوضاعها بينما ملاحتين حاصلتين على ترخيص من المحافظة، وشدد المحافظ على ضرورة استمرار العمل بالملاحات، وسرعة التقدم بالإجراءات وأنه سيتم محاسبة من يتقاعس عن تنفيذها.