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أخبار البلد

السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:26 م
مدينة مرسى مطروح
مدينة مرسى مطروح المصرية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
حرصت السفارة المصرية في العاصمة الكينية نيروبي الترويج للسياحة المصرية بإعادة نشر مجموعة صور ساحرة للمناظر الخلابة في مصر.

وتحت عنوان «مصر الجميلة - Egypt Beautiful Egypt» نشرت السفارة المصرية في نيروبي مجموعة من الصور الخلابة لمناظر مختلفة في العديد من المناطق المصرية.

من هذه المناطق التي نشرت السفارة صورها، مسجد الصحابة في مدينة شرم الشيخ، ومدينة دهب، ومدينة رأس البر، وكهف الجارة في بني سويف، وكهف السنور في بني سويف، وجزيرة الزهور في محافظة سوهاج، وواحة الباويطي في الصحراء الغربية، والنوبة في أسوان، والبلو هول في مدينة دهب، ورأس محمد في جنوب سيناء، وأيضا مناظر خلابة من مرسى مطروح، وجبل موسى جنوب سيناء، وجبل المدورة في محافظة الفيوم، وسانت كاترين جنوب سيناء، وكامب راس شيطان في نويبع، والصحراء البيضاء، وغيرها.
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
السفارة المصرية في كينيا تروج للسياحة بـ24 صورة طبيعية خلابة
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