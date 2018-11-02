عمال مصر يدين حادث المنيا الإرهابى

ادان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجريمة الإرهابية التى شهدتها المنيا اليوم، وتعرض خلالها أتوبيس رحلات يقل عددا من الأقباط فى طريقهم للعودة من دير الانبا صموئيل بمركز العدوة للهجوم الإرهابي وإطلاق الرصاص ما اسفر عن استشهاد 7 وإصابة 19.



وأكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا العمل الإرهابى لا دين له، ولن ينال من نسيجنا الوطني، ولن يزيدنا إلى تماسكا.



وقال أن تلك الأعمال انما تستهدف النيل من استقرار البلاد، وعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التى تشهدها مصر ويؤكد أن تلك الاعمال لن تعيق المصريين عن أداء دورهم الوطنى.



وقال “المراغى” إن عمال مصر يعلنون تضامنهم ووقوفهم خلف قوات الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب ولديهم وعى كبير بالمخطط الإرهابى الذى يسعى إلى عرقلة عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.