ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عمال مصر يدين حادث المنيا الإرهابى

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
محمد غالي
ادان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجريمة الإرهابية التى شهدتها المنيا اليوم، وتعرض خلالها أتوبيس رحلات يقل عددا من الأقباط فى طريقهم للعودة من دير الانبا صموئيل بمركز العدوة للهجوم الإرهابي وإطلاق الرصاص ما اسفر عن استشهاد 7 وإصابة 19.

وأكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا العمل الإرهابى لا دين له، ولن ينال من نسيجنا الوطني، ولن يزيدنا إلى تماسكا.

وقال أن تلك الأعمال انما تستهدف النيل من استقرار البلاد، وعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التى تشهدها مصر ويؤكد أن تلك الاعمال لن تعيق المصريين عن أداء دورهم الوطنى.

وقال “المراغى” إن عمال مصر يعلنون تضامنهم ووقوفهم خلف قوات الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب ولديهم وعى كبير بالمخطط الإرهابى الذى يسعى إلى عرقلة عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
loading...

ترشيحاتنا

والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو

الاهلي عقب ثلاثية الترجي: 90 دقيقة ويعود المارد الأحمر للهيمنة الأفريقية

توفيق عكاشة: أردوغان ضرب تعظيم سلام لـ بوتين لهذا السبب..فيديو

في عيد ميلاده.. 5 زوجات فى حياة مدحت صالح أبرزهن نورا وسمية الألفى

الأهلي يتقدم على الترجي التونسي بهدف وليد سليمان بالشوط الأول.. فيديو

فيفا يهنئ الأهلي بالفوز على الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الكنيسة تعلن أسماء 5 من مصابي حادث المنيا الإرهابي

الأهلي فاز على الترجي 7 مرات في 18 مباراة.. من يفوز هذه المرة؟

تركيا تنقلب على إيران خوفا من عقوبات ترامب

السيسي: الشر والخراب عمرهم ما يهزموا المحبة والسلام.. فيديو

بيراميدز يهزم الاتحاد بثلاثية في أول ظهور مع حسام حسن.. فيديو

تقنية الفيديو VAR تنصف الأهلي أمام الترجي فى الظهور الأول لها فى أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو
والد الدرة: إسرائيل ادعت أن استشهاد ابني مفبركا.. فيديو
مصور استشهاد محمد الدرة: لحظة كانت صعبة وهزت العالم.. فيديو
الأهلي يقترب من اللقب الأفريقي بالفوز على الترجي بثلاثية.. فيديو
السيسي: الشر والخراب عمرهم ما يهزموا المحبة والسلام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟