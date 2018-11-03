نائبة: ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يشهد نقلة نوعية الفترة القادمة

قالت النائبة هبه هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة يكون بمثابة نقلة نوعية لتلك الفئة المجتمعية، معربة عن أملها في تطبيق القانون في أقرب وقت.



وأضاف "هجرس" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن القانون شمل على غالبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم في المجتمع بشكل أكبر، موجهة الشكر لمؤسسات الدولة، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه لتلك الفئة.



كان مجلس الوزراء، قد وافق، أمس الخميس، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.