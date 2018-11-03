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ثقافة

حافظ عليها تلاقيها.. ندوة عن المياه بمكتبة مصر الجديدة في الأسمرات

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
تشارك مكتبة مصر الجديدة في حي الأسمرات، اليوم ولمدة 48 ساعة، في فعاليات الحملة القومية للتوعية المائية التى تنظمها وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، تحت عنوان "حافظ عليها تلاقيها".

وأكد الدكتور نبيل حلمى ، امين عام جمعية مصر الجديدة ، ان مشاركة المكتبة تأتى في إطار التواصل مع المؤسسات الحكومية ، لنشر الوعي والمعرفة بين مختلف اطياف المجتمع ، من أجل خلق جيل واع ومسؤول تجاه بيئته .

واوضح ان الندوة تهدف ايضا للتوعية المائية بأهمية قطرة المياه وترشيد استخداماتها، وتهيئة البيئة المواتية لتحقيق أعلى استفادة، وتضافر جهود كافة فئات المجتمع لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية فى إدارة منظومة الموارد المائية لتلبية كافة القطاعات المستخدمة للمياه.
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