بالأسماء.. نقل 18 من مصابي حادث دير المنيا إلي مستشفي بـ 6 أكتوبر

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، عن تحويل 18 من مصابي حادث دير الأنبا صموئيل في المنيا لمستشفى الشيخ زايد بأكتوبر.



وقام مستشفى مغاغة العام بتحويل مصابي الحادث إلى مستشفى الشيخ زايد وكذلك فعل مستشفى الشيخ فضل الذي كان قد نقل إليه بعض مصابي الحادث ذاته.



والمصابون الذين تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد هم:

١- نانسي رزق حنا

٢- أحلام حليم مهني

٣- مريم رزق نسيم

٤- يوسف نادي شحاتة

٥- يوستينا نادى يوسف

٦- دميانة كمال يوسف

٧- يوسف رضا يوسف

٨- ديانا كمال يوسف

٩- فادى باسم شكرى

١٠- صفاء فؤاد عادل

١١- مينا باسم شكري

١٢- غادة شحاته وصفي

١٣- عايدة شحاتة وصفي

١٤- مارينا سلامة جيد

١٥- إبراهيم فرج نسيم

١٦- أبادير حليم فهمي

١٧- يوسف نادى شحاتة

١٨- جرجس مجدي بسيط