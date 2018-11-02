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رياضة

جماهير الأهلي تؤازر شريف إكرامي قبل مباراة الترجي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:31 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
حرصت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على الهتاف لـشريف إكرامي، حارس مرمي الفريق، وابنته “أسيا”، وذلك خلال عمليات الإحماء التي خاضها اللاعب قبل بداية المباراة.

كما وجّهت جماهير الأهلي هتافات مساندة لـمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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