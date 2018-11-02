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أخبار البلد

السفارة الألمانية بالقاهرة: نقف بقوة إلى جانب الشعب المصري ضد الإرهاب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:36 م
السفير يوليوس جورج
السفير يوليوس جورج لوي
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أدانت السفارة الألمانية في القاهرة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة، كانت تقل مجموعة من المواطنين الأقباط في محافظة المنيا، عصر اليوم الجمعة.

وغرَّدت السفارة الألمانية، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «تدين السفارة الألمانية في القاهرة بشدة، الهجوم الإرهابي على مجموعة من المواطنين المسيحيين، في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف».

وقال السفير يوليوس جورج لوي، السفير الألماني في القاهرة: «لقد تأثرت بشدة من هذا الهجوم المتجدد والخسيس على مواطنين مصريين مسالمين في محافظة المنيا».

وتابع: «لا يوجد ما يبرر القيام بأعمال عنف إرهابية مثل هذه.. إنني أشاطر ذوي القتلى أحزانهم؛ وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى.. إن ألمانيا تقف بقوة إلى جانب الشعب المصري».
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