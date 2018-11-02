تعرف على تفاصيل مرض خالد سليم

شاركت الصفحة الرسمية للفنان خالد سليم، عدة صور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر في إحداها بوكيه ورد مقدم له للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة قبل أيام.



وظهرت في الصورة الثانية، الأدوية التي يتناولها خالد سليم بعد تعرضه للوعكة وهي عبارة عن دواء لإزالة الحموضة وأثنين آخرين لعلاج الكحة وإزالة البلغم بالإضافة إلى بخاخ يوسع الشعب الهوائية.



وكان خالد سليم طمأن جمهوره وقال عبر السوشيال ميديا: «شكرا لكل اللى زارونى وسألوا عنى سواء بالتليفون أو بالرسائل، وألف شكر على الورد والجنزبيل وورق الجوافة والأدوية اللى حبيايبى بعتوهالى، أنا الحمد لله أحسن».

