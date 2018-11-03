نائب: انضمام جهاز تنمية المشروعات إلى مجلس الوزراء خطوة موفقة

قال النائب محمد البدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من الأفضل أن يكون تابعا لمجلس الوزراء، ويتمتع بالصلاحيات اللازمة ، التى تمكنه من تفعيل وظائفة بالكامل ، مشيرا الي انه كان خاضعا الى وزارة الصناعة ، فكانت أعماله مقلصة فطلبنا بتحريره ، حتي يعود الي موطنه الاصلى.



وأضاف بدراوي فى تصريح لـ " صدي البلد " ، إن انضمام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الى مجلس الوزراء خطوه موفقة ، لافتا الى انه عندما يتم عرض القانون علي المجلس ، سوف نقوم بالمطالبه بانشاء بنك خاص للمشروعات ، حتى تكون معدلات الفائدة مختلفة ، و يكون متاح له تكوين الشركات التى سوف تساعد على انخفاض نسبة البطالة ، وتوظيف شريحة كبيرة من الشباب .

مؤكدا أن دوره ليس مقتصرا على الاشراف فقط ، بل ايضا الدعم والتأهيل والنهوض بالدولة من الناحية الاقتصادية .



افق مجلس الوزراء على مشروع قرار تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.