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برلمان

صلاح حسب الله يطالب بسرعة القبض على مرتكبي الحادث الإرهابي بالمنيا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:03 ص
النائب صلاح حسب الله
النائب صلاح حسب الله
ماجدة بدوي
أدان الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب بشدة الحادث الارهابي البشع الذى استهدف حافلة للاخوة الاقباط باحد الاديرة بالمنيا مطالبا الاجهزة الأمنية سرعة القبض على الارهابيين الذى ارتكبوا هذا الحادث الاجرامى.

وقال "حسب الله " فى بيان له أصدره منذ قليل، إن هؤلاء الإرهابيين من خوارج هذا العصر الذين يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الأجهزة الأمنية فى مكافحة الإرهاب والإرهابيين لن يتمكنوا أبدا من هزيمة مصر او كسر إرادتها لأن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف الدكتور صلاح حسب الله أن الرأى العام المصرى والعالمي على علم وإدراك كاملين أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف قواته المسلحة الباسلة وقوات الشرطة لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والـ 100 مليون مصري لن يهدأ لهم بال حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين وتقدم الدكتور صلاح حسب الله بخالص العزاء لجميع المصريين ولأسر الشهداء داعيا المولى عز و جل ان يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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