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فن

محمد عبده يعاني من وعكة صحية ويسافر لتلقي العلاج

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:53 م
صدى البلد
سعيد فراج
كشف الحساب الرسمي لفنان العرب محمد عبده، عن عدم تمكنه من المشاركة في احتفالات زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للمناطق الشمالية، لتعرض «عبده» لوعكة صحية، وسفره خارج المملكة لتلقي العلاج.

ولم يكشف حساب محمد عبده عن أي تفاصيل حول طبيعة المرض الذي يعاني منه محمد عبده، وما هي حالته الصحية خلال الوقت الحالي، ما أثار حيرة جمهوره.

وكتب محمد عبده في تغريدته على "تويتر"، قائلًا: «إلى أحبتي جمهور الفنون والثقافه يؤسفني عدم إشتراكي في الفرحة الوطنية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمناطق الشماليه وذلك لتواجدي خارج المملكة حتى العاشر من شهر نوفمبر ٢٠١٨ للعلاج .. الفنان محمد عبده».

محمد عبده يعاني من وعكة صحية ويسافر لتلقي العلاج
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