محمد صلاح يعزي عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي بالمنيا

أعرب اللاعب المصري العالمي، ولاعب نادي ليفربول، محمد صلاح، عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا.



وكتب محمد صلاح على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: "تويتر": "خالص التعازي لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا... دعواتي ودعمي لكم وللشعب المصري جميعًا أن يحفظنا الله من كل سوء".



وكان هجوما إرهابيا قد استهدف حافلة تقل ركابا إلى دير الأنباء صموئيل بالمنيا، وأسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

