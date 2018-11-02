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رياضة

محمد صلاح يعزي عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي بالمنيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:34 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعرب اللاعب المصري العالمي، ولاعب نادي ليفربول، محمد صلاح، عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا.

وكتب محمد صلاح على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: "تويتر": "خالص التعازي لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا... دعواتي ودعمي لكم وللشعب المصري جميعًا أن يحفظنا الله من كل سوء".

وكان هجوما إرهابيا قد استهدف حافلة تقل ركابا إلى دير الأنباء صموئيل بالمنيا، وأسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
محمد صلاح يعزي عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي بالمنيا
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