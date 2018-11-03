مشروعات البرلمان: إصدار قانون جهاز تنمية المشروعات الدور المقبل

قال النائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيره والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم إعداده ودراسته خلال الفترة الحالية على أن يصدر فى دور الانعقاد المقبل.



واضاف مرعى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الغرض من القانون هو فك الاشتباكات بين الوزارات وبعضها البعض، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 10 وزارات تعمل على نفس المنهج وبالتالى لابد من ضمهم فى إطار واحد ويكون الإشراف عليهم عن طريق جهاز تنمية المشروعات .



وأوضح النائب أنه لابد من وجود آلية لادخال المشروعات الغير رسمية فى إطار رسمي، وخاصة أنها قافلة الاقتصاد المصري، وهذا يكون من خلال إعفائها من الضرائب ، وسوف يتم مراعاة ذلك فى القانون .



واشار بانه لابد من عودة جهاز تنمية المشروعات الى رئاسة مجلس الوزراء ويكون تابع لها لافتا الى أنه قانون ذو طابع مهم ، فهو يعمل علي اعاده تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .



وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.